◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）田中将のピッチングには見るべきものがあった。まず一番にコントロールが良かった。しかも高さがいい。打者の膝元で大きく、あるいは同じ軌道で小さく曲げたり、落としたり。さまざまな変化を、うまくつけることができていた。２回に栗原に浴びた一発は完全な失投の真っすぐだが、味方が３点のリードをしてくれた直後の４回、クリーンアップを