濃厚で豊かな味わい「栗と鶏のチーズリゾット」樽熟成をした日本ワインと【ワインと料理 ペアリングの愉しみ】
栗が並ぶ季節になりました。生栗は渋皮のほろ苦さや香ばしい香りに、やさしい甘みが重なって、秋らしい滋味深い味わい。定番の栗ご飯はもちろん、お肉と煮込んだり、フリットにして生ハムと合わせたりと、様々なスタイルで秋料理を楽しませてくれます。
今回は「栗と鶏肉のチーズリゾット」をご紹介します。素材の旨みを吸ったご飯に栗を加え、チーズでまろやかにまとめた一皿は白ワインと好相性。チーズはコンテを選びましたが、市販の粉チーズでも十分美味しく仕上がります。
手間のかかる栗の皮むきも、15分ほど下ゆですればぐっとラクに。もちろん市販のむき栗を使ってもOKです。
■栗と鶏肉のチーズリゾット
調理時間 40分
栗と鶏のチーズリゾット
【材料】（2人分）
米(精白新米) 1/2合
栗 12個
鶏もも肉(小) 1枚
塩(下味用) 適量
玉ネギ(みじん切り) 1/8個分
オリーブ油 大さじ 1/2
水 適量
チーズ(すりおろし) 大さじ 3~5
【下準備】
1、栗は小鍋に入れ、かぶる位の水を注いで強火にかける。煮たったら弱火にし、鍋に蓋をして10〜15分蒸しゆでし、ザルに上げる。
皮むきが面倒な場合は、市販のむき栗で代用してください。
2、鶏もも肉は余分な脂と太い筋を切り除き、小さなひとくち大に切って下味用の塩をまぶす。
【作り方】
1、栗は粗熱が取れたら包丁で鬼皮と渋皮をむく。
多少割れても問題ありません。
2、フライパンにオリーブ油を中火で熱し、鶏もも肉と玉ネギを炒める。玉ネギが透き通ったらお米を加え、炒め合わせる。
3、お米が透き通ってきたら水をかぶる位まで注ぎ、強めの中火で煮る。水分が少なくなったら水を足しながら、13〜15分ほど米にスープを吸わせるように炒め煮する。
4、好みのかたさに煮上がったら弱火にし、栗とチーズ大さじ3を加えて合わせ、塩で調味する。器に盛り、好みでさらにチーズをかける。
チーズはクセの少ないハードタイプのコンテチーズがおすすめです。パルメザンチーズや粉チーズも美味しいです。
今回のペアリングは、日本ワインのシャルドネを合わせました。自社の畑で育てたシャルドネを、フレンチオーク樽で発酵、熟成されたエレガントなワインです。乳製品を使った料理には特におすすめ。年末のお祝いワインとして取り置きしておきたい1本です。
▼今回使用したワイン情報
【商品名】シャトーサンサンシャルドネ2023
【生産者】サンサンワイナリー
【種類】白ワイン
【品種】シャルドネ
【風味】かりん、花の蜜、ヴァニラの香り。厚みのある果実で酸はおだやか。
【アルコール度数】12.5％
【産地】長野県塩尻市柿沢地区
(保田 美幸)
