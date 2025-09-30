新シーズンのプレミアリーグでは6試合を消化して2勝1分3敗、勝ち点7のマンチェスター・ユナイテッドは14位と下位に沈んでいる。今夏の移籍市場では前線を積極的に補強したものの、ベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモの3人で合わせて2ゴールしか奪えておらず、補強にも批判が出始めている。指揮官であるルベン・アモリム監督の去就も不透明になっている。スポルティングCPからやってきたのは11月