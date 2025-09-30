フリーマーケットアプリ大手のメルカリは３０日、日本のメルカリに出品された商品を海外から購入できる世界共通の専用アプリを導入すると発表した。商品の検索や決済、国際配送の手続きがアプリ内で完結できるようにし、複雑だった国境をまたぐ取引の利便性を高める。海外で人気のフィギュアやプラモデルなどの取引拡大につながると期待している。３０日から台湾と香港でアプリの提供を始めた。２０２６年春には米国にも導入し