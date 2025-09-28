私（アイカ、28歳）は第1子を妊娠中で、夫（タイジ、30歳）との2人暮らし。私たち夫婦はお腹の子が女の子だとわかり、名前を「ルナ」に決めました。最近は戸建ての建設に向けて、各部屋の壁紙を選んでいます。すると、新居の壁紙候補の中に「LUNA」という名前の壁紙を見つけたのです！私はあまりに嬉しくて、近所に住む母（マキエ、50代後半）と妹（ユイ、26歳、独身）に報告しに行くところです。きっと2人とも「いい壁紙を見つ