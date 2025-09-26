中国・上海市の複数の小中学校で出された給食の料理を食べた児童・生徒らが異変を訴えた問題で、給食を提供した業者が情報を隠蔽した疑いがあるとして現地の公安当局が関係者を拘束した。香港メディアの香港01が伝えた。保護者らによると、今月15日に市内の学校で提供されたエビと卵の炒めについて、児童・生徒らから「異臭がする」との声が上がり、口にした児童・生徒の中には嘔吐した者も出た。一部の学校は急きょ提供を中止し、