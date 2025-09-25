news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「フジ元社員“オンカジ”有罪判決懲役1年執行猶予3年」のニュースについてお伝えします。◇◇◇フジテレビ元社員で、バラエティ制作部の企画担当部長だった鈴木善貴被告・44歳。数々のバラエティー番組を手がける かたわら...去年9月からことし5月にかけて、海外のオンラインカジノサイトで常習的にバカラ賭博などをした罪に問われています。賭けた金額の合計は1億7000万円あま