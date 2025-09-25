高齢化が進み、お墓の維持や管理が家族の負担になるケースが増えています。そんな中で「墓じまい」を選ぶ人も多くなってきました。しかし、いざ具体的に進めようとすると、「撤去費用はいくら？」「それ以外にも費用がかかるの？」といった不安や疑問が出てくるものです。 本記事では、石材店が提示する撤去費用の中身を正しく理解し、そのほかに発生する可能性がある費用や注意点をわかりやすく解説します。見落としが