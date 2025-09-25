ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 小3息子の腕に傷のような落書き、真相に爆笑「笑いの天才ですね！」 家族 まいどなニュース 小3息子の腕に傷のような落書き、真相に爆笑「笑いの天才ですね！」 2025年9月25日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小3息子の腕に傷のようなマジックの落書きを発見したSNSユーザー 息子に尋ねたところ、「ヒジに『き』で、ひじきだよ」と返されたという 投稿には「可愛い」「息子さん笑いの天才ですね！」などの声が集まった 記事を読む おすすめ記事 胃腸炎で壊滅の一家、夫の奮闘伝わるタイムラインに9.7万いいね「旦那さんナイス」「お疲れさますぎる」【ママリ】 2025年9月22日 20時30分 【新刊情報】妄想総理シリーズ 異次元編２. 『もしも未来の子孫が総理になったら』発売！ 2025年9月18日 10時0分 母さん、助けて…〈年収1,000万円超〉の52歳息子。ある夜、〈年金月10万円〉の78歳母に泣きついたワケ 2025年9月21日 8時15分 粗品が本音吐露「怖い」亡き父の持病受け継いだ可能性を示唆「これらが症状ちゃうか？予備軍や」 2025年9月21日 5時30分 先天性疾患を持つ小1の息子をからかう小3…。ついに堪忍袋の緒が切れた母の悲痛な叫び【ママリ】 2025年9月19日 5時0分