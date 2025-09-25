息子の腕にマジックで描いた傷のようなものが…（提供：ぺんたぶさん）まいどなニュース

小3息子の腕に傷のような落書き、真相に爆笑「笑いの天才ですね！」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小3息子の腕に傷のようなマジックの落書きを発見したSNSユーザー
  • 息子に尋ねたところ、「ヒジに『き』で、ひじきだよ」と返されたという
  • 投稿には「可愛い」「息子さん笑いの天才ですね！」などの声が集まった
