歌手の中島美嘉が9月20日、自身のInstagramを更新。行きつけの博多ラーメン店で注文した「いつものラーメン定食」のボリュームにファンからは驚きの声があがっている。中島は9月20日と21日にJR博多駅前広場で開催された九州最大級の市民参加型歌唱イベント「Sing!HAKATA」の2日目のラストにスペシャルゲストとして迎えられ、『WILL』『ALL HANDS TOGETHER』『雪の華』など6曲を熱唱した。中島は《大好きな ＃赤のれん ＃和亭