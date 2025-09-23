【北京＝東慶一郎】中国海軍は２２日、中国軍３隻目の空母「福建」が、電磁式カタパルトを使った初の艦載機発着艦訓練に成功したと発表した。電磁式カタパルトは米軍の原子力空母が実用化に成功している技術で、中国海軍は「歴史的節目だ」としている。発表によると、発着艦訓練を行ったのは、艦載機「Ｊ（殲）１５Ｔ」、ステルス艦載機「Ｊ３５」、早期警戒機「ＫＪ（空警）６００」の３機種。いずれも今月３日に北京で行われ