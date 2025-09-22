２２日の日経平均株価は、前週末１９日に比べ４４７円高の４万５４９３円と急反発。１８日につけた終値ベースの最高値（４万５３０３円）を２営業日ぶりに更新した。 １９日の米株式市場はＮＹダウとナスダック指数、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数の主要３指数がそろって最高値を更新した。これを受け、この日の東京市場も半導体関連を中心にハイテク株が急伸し、アドバンテストやレーザーテック、キオクシアホ