テレビドラマ「VIVANT」（2023年放送）のロケ地として注目され、若者を中心に人気を集めている東京の深大寺（じんだいじ）エリア。自然・歴史・グルメと魅力あふれる街で、都心からのアクセスも良く、日帰り旅にもぴったり。そんな深大寺エリアの名物である蕎麦のお店や、旅の最後におすすめの温泉をご紹介します。秋の連休にぜひ訪れてみては？豊かな自然に囲まれたパワースポット『深大寺』奈良時代に水神「深沙大王」を祀り創建