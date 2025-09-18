「週刊文春」に一般女性、永野芽郁（25）との三角関係が報じられた坂口健太郎（34）。9月17日には韓国・釜山で開催された「第30回釜山国際映画祭」開幕式レッドカーペットで報道以来初めて公の場に登場した。しかし、盤石と思われた韓国人気にも暗雲が立ち込めている。「文春」によると、3歳年上のヘアメイクアーティストと同棲中だったという坂口。しかしそのいっぽうで共演経験のある永野芽郁（25）との交際していた時期もあった