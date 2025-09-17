アジア株上海株の下値限定的大型連休の旅行ラッシュに備える、当局が消費促進計画香港バイドゥ急騰 東京時間11:20現在 香港ハンセン指数 26662.15（+223.64+0.85%） 中国上海総合指数 3860.62（-1.25-0.03%） 台湾加権指数 25499.51（-130.13-0.51%） 韓国総合株価指数 3416.62（-33.00-0.96%） 豪ＡＳＸ２００指数 8816.90（-60.85-0.69%） アジア株は香港を除いて下落、米FOMC