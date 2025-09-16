東京世界陸上日本陸連は16日、陸上の世界選手権東京大会の男子3000メートル障害決勝で最終盤に三浦龍司（SUBARU）とケニア選手が接触したことについて、妨害にあたると判断して抗議したが、棄却されたと発表した。第3日の15日、男子3000メートル障害決勝の最終盤に物議をかもすシーンがあった。メダル争いを繰り広げていた三浦は、最終障害を越えたところでセレム（ケニア）に後ろから押されたような形になり、バランスを崩