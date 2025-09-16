東京世界陸上

日本陸連は16日、陸上の世界選手権東京大会の男子3000メートル障害決勝で最終盤に三浦龍司（SUBARU）とケニア選手が接触したことについて、妨害にあたると判断して抗議したが、棄却されたと発表した。

第3日の15日、男子3000メートル障害決勝の最終盤に物議をかもすシーンがあった。

メダル争いを繰り広げていた三浦は、最終障害を越えたところでセレム（ケニア）に後ろから押されたような形になり、バランスを崩した。その後もセレムの左手が三浦の右手と当たって再びバランスが崩れ、失速。8位に終わり、銅メダルのセレムにわずか1秒34及ばなかった。

このシーンの動画がネットで拡散され、ファンから疑問の声が噴出していた。

日本陸連はレースから一夜明けた16日、「9月15日に行われた男子3000m障害物決勝における、三浦龍司選手と他の選手との接触について、日本チームは妨害にあたると判断し、審判長へ抗議を行いましたが、抗議は棄却されました」と発表。「その後、規定に基づき上訴を行いましたが、こちらも認められませんでした。そのため、発表された競技結果に変更はありません」と説明した。

銅メダルを獲得したセレムはこの日、表彰式でTHE ANSWERの取材に対し、当時の状況を説明。「（最終障害で）ジャンプした時に、ミウラが目の前にいたんだ。だから、ぶつからないように避けようと思った」と説明。「（着地した後で）少し外に動こうとしたけど、彼も同じ考えだった」といい、ここで腕の接触が発生したことを明かしていた。



（THE ANSWER編集部）