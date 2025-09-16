25-26シーズンのCLリーグフェーズ開幕が近づいている。開幕カードはPSV対ユニオン・サン・ジロワーズ、アスレティック・ビルバオ対アーセナルの2試合。『BBC』はCLのスタートに先駆けて、今季の優勝クラブを予想した。予想したのは同メディアの記者や解説者、セオ・ウォルコット氏のような元プロ選手、そしてAIと『OPTA』のスーパーコンピューターが参加。計16票が集まり、その中で最も支持を得たのが7票のリヴァプールだ。『BBC』