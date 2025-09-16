井上尚弥VSアフマダリエフボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。アフマダリエフは試合後、会見場に姿を見せなかったが、母国の記者が傷だらけの様子を紹介。傷だらけの姿に、ネット上のファンも驚いていた。井上戦に完敗したアフマダリエフは、判定を