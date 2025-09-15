【これからの見通し】比較的落ち着いた週明け相場、ＮＹ時間にＮＹ連銀指数の発表 週明けは比較的落ち着いた相場になっている。東京市場が敬老の日のため休場となっており、ドル円相場の手掛かりになるような本邦債券市場は取引されていない。新規報道なども特段見当たらない。今週は週央に米ＦＯＭＣ、週後半には英中銀と日銀の金融政策発表を控えており、週明けは様子見ムードが広がっているようだ。ドル円は147円台