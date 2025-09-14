大宮の市原吏音、U-20W杯へ決意「自分のプロキャリアもかかってる大会」RB大宮アルディージャは9月13日、J2リーグ第29節でV・ファーレン長崎に1-2で敗れた。ゲームキャプテンを務めたのは、U-20ワールドカップ出場のため、この試合を最後に最大で約1か月チームを離れるDF市原吏音。ピッチに仰向けに倒れるほど悔しい敗戦となったが、「行ってきます」と気持ちを切り替えた。試合は前半19分、FWマテウス・ジェズスの突破からMF