池に残されたB52戦略爆撃機の残骸＝2025年7月、ベトナム・ハノイ（共同）ベトナム戦争の終結から50年が過ぎた。首都ハノイにある通称「B52池」には北ベトナムが撃墜した米軍のB52戦略爆撃機の残骸が今も沈んでいる。近くに博物館もあり、じゅうたん爆撃を受けながら戦った歴史を継承する場所として再び注目が集まっている。（共同通信ハノイ支局＝松下圭吾）住宅街の入り組んだ路地を抜けると、その先に池がある。水面からB52