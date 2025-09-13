¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô)Âè2Àá¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥£¥á¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥¦¥£¥á¥ó¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£90Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨½éÇòÀ±¤ËÆ³¤¤¤¿¡£1-1¤Î¸åÈ¾29Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬Ãæ±û¤ÇÁê¼ê¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤­ÉÕ¤±¡¢º¸Á°Êý¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤­¤ÇÏÇ¤ï¤»¤Ê