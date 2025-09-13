¡Ö¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤è¤êÎÉ¤¤¡×¡Ö½÷»Ò¤Ë¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤¬¤¤¤ë¡×¥Þ¥óC¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³Ä¹Ã«ÀîÍ£¤¬¥Õ¥¡¥óÀä»¿¤Î·è¾¡ÃÆ!!
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½÷»Ò1Éô)Âè2Àá¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥£¥á¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥¦¥£¥á¥ó¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£90Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨½éÇòÀ±¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡1-1¤Î¸åÈ¾29Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤¬Ãæ±û¤ÇÁê¼ê¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¡¢º¸Á°Êý¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤ÇÏÇ¤ï¤»¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ç·è¾¡ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@ManCityWomen)¤ÇÅö³º¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö(¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦)¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¯¥ì¥Ð¡¼¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÍ£¤À¤±¤À¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É(¡¦¥·¥¦¥Ð)¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤Î¤¢¤ª¤Ð¤È¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÍ£¡×¡Ö¸«»ö¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¤Ï³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤ÏDFÆîË¨²Ú¤¬ÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎFWÀ¶²Èµ®»Ò¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¤ÎÅÓÃæÅêÆþ¤À¤Ã¤¿¡£
A beautiful team goal finished by @maybe10_ pic.twitter.com/vbN14xdXEZ— Manchester City Women (@ManCityWomen) September 12, 2025