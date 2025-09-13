落語家の柳亭左楽（りゅうてい・さらく、本名・原田昌明＝はらだ・まさあき）さんが、９日に急性心筋梗塞（こうそく）のため死去した。８８歳だった。落語協会が１３日、発表した。葬儀はすでに近親者のみで執り行った。左楽さんは１９３６年１２月１４日、広島県竹原市出身。５７年に８代目桂文楽に「文平」として入門し、６１年に二ツ目に昇進。７３年に真打昇進を果たすと、２００１年に６代目「柳亭左楽」を襲名した。同協