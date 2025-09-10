Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。気温35度超えが当たり前の昨今、「男性が日傘ってちょっと恥ずかしい」なんて言ってた自分に説教したい今日この頃。ということで今回は、男性にも使いやすいデザインで最大20度の遮熱効果がある「KABAG+ SHADOME」を体験したレポートをお届け。いざ使ってみると、ビルの日陰を狙って歩いていたの