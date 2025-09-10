プレナスが展開する持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」は9月11日、全国の2,426店舗で「温玉付き焼鳥つくね重」(税込730円)を発売する。あわせて、肉の量が2倍の「温玉付きW焼鳥つくね重(肉2倍)」や、温玉無しの「旨だれ焼鳥つくね重」なども取りそろえる。〈焼鳥つくね重 販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉〈1〉温玉付き焼鳥つくね重(730円)〈2〉旨だれ焼鳥つくね重(660円)〈3〉温玉付きW焼鳥つくね重 肉2倍(1,120円)