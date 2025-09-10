ほっともっと「温玉付き焼鳥つくね重」発売、コリコリ食感のつくね･高温の炭火で仕上げる焼鳥

プレナスが展開する持ち帰り弁当「Hotto Motto (ほっともっと)」は9月11日、全国の2,426店舗で「温玉付き焼鳥つくね重」(税込730円)を発売する。

あわせて、肉の量が2倍の「温玉付きW焼鳥つくね重(肉2倍)」や、温玉無しの「旨だれ焼鳥つくね重」なども取りそろえる。

〈焼鳥つくね重 販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉温玉付き焼鳥つくね重(730円)

〈2〉旨だれ焼鳥つくね重(660円)

〈3〉温玉付きW焼鳥つくね重 肉2倍(1,120円)

〈4〉W旨だれ焼鳥つくね重 肉2倍(1,050円)

「焼鳥つくね重」各商品は、つくねと焼鳥、長ネギを醤油ベースのタレで仕上げた弁当。ふっくらと仕上げたつくねは、鶏挽肉に軟骨を練り込んでおり、コリコリ食感を楽しめる。焼鳥は、鶏モモ肉を高温の炭火で焼いて少し焦げ目をつけることで、肉の中に旨味を閉じ込めた。

ほっともっと「温玉付き焼鳥つくね重」「旨だれ焼鳥つくね重」

ほっともっと「温玉付きW焼鳥つくね重(肉2倍)」「W旨だれ焼鳥つくね重(肉2倍)」

〈同日から「特製ナポリタン弁当」も販売(価格はすべて税込)〉

なお、ほっともっとでは、同じ9月11日から新たな麺メニュー「特製ナポリタン弁当」の販売も開始する。

◆「特製ナポリタン&サラダ」500円

◆「特製ナポリタン弁当」550円

◆「W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍)」650円

◆「W特製ナポリタン弁当(麺2倍)」700円

ほっともっと「特製ナポリタン」の弁当4種

ほっともっとのナポリタンは、シンプルでどこか懐かしい味わいが特徴。調理した玉ねぎとスパゲティを特製のナポリタンソースで仕上げ、目玉焼きとウインナー、から揚をトッピングした。

■ほっともっと公式サイト