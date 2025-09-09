秋篠宮家の次女・佳子さまがご公務で各地を訪れる際に身につけるファッションに注目が集まっている。”佳子さま売れ”の効果と、人気の秘密に迫った──。【写真】佳子さまが2990円のニットをお召しになった姿を見る。他、お気に入りの真紅のワンピース姿も職人が一点ずつ手作業で制作したイヤリングをご愛用2025年8月23日、日本政府のパビリオン「日本館」やブラジル館、ペルー館を視察された佳子さまは、白の水玉ワンピース