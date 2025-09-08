ネオクリティケア製薬(株)（TDB企業コード：985188816、資本金1億円、神奈川県厚木市旭町4-18-29、代表池田真吾氏ほか1名）は、9月5日に東京地裁に準自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には横山兼太郎弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、東京都千代田区大手町1-1-2、電話03-6250-6200）が選任されている。当社は、1941年（昭和16年）創業、47年（昭和22年）9月に法人改組。オリジナ