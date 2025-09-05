ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 橋幸夫さんが死去 所属社長「僕の顔も忘れる。言葉も忘れる」 橋幸夫 訃報・おくやみ 歌手・アーティスト 認知症 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 橋幸夫さんが死去 所属社長「僕の顔も忘れる。言葉も忘れる」 2025年9月5日 19時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 橋幸夫さんが4日に死去したことを所属する夢グループが発表した 夢グループの石田重廣社長は1日、入院中だった橋さんの状況に言及 「僕の顔も忘れる。言葉も忘れる。ずっと寝てます」などと語っていた 記事を読む おすすめ記事 歌手の橋幸夫さん死去 大ヒット曲「潮来笠」 2025年9月5日 19時24分 橋幸夫さん死去、４月「俺、歌うの？」５月に緊急搬送→６月復帰→９月に再入院判明「会話成立しない」「顔も言葉も忘れる」アルツハイマー型認知症を公表 2025年9月5日 19時36分 亡くなった橋幸夫さんが診断されていた「アルツハイマー型認知症」とは？ 最初は物忘れから 2025年9月5日 19時45分 橋幸夫さん死去 「御三家」で健在は舟木一夫だけに…22年には西郷輝彦さんが天国へ 2025年9月5日 19時32分 「御三家」橋幸夫さん死去、82歳 60年「潮来笠」62年「いつでも夢を」ヒット曲多数 2025年9月5日 19時12分