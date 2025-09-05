9月3日、俳優の清水尋也容疑者（26）が大麻成分を含む植物片を所持していたとして、麻薬取締法違反容疑で逮捕された。ミステリアスな雰囲気で注目を集め、映画『東京リベンジャーズ』シリーズや連続テレビ小説『おかえりモネ』（NHK）など、さまざまな映像作品に出演していた清水容疑者。彼の復帰には“茨の道”が待っているようだ。「近年、コンプライアンス意識の高まりで、芸能人の不祥事に対して世間の目は非常に厳しくなって