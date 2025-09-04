『モンスターストライク デッドバースリローデッド』（C）MIXI アニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』が10月21日23時00分よりTOKYO MXで放送を開始する。東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、スマートフォン向けRPG「モンスターストライク」のアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』を 2025 年10月21日23時00分よりTOKYO MXで放送開始することを決定した