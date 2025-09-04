

『モンスターストライク デッドバースリローデッド』（C）MIXI

アニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』が10月21日23時00分よりTOKYO MXで放送を開始する。

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、スマートフォン向けRPG「モンスターストライク」のアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』を 2025 年10月21日23時00分よりTOKYO MXで放送開始することを決定した。

本作品は、株式会社MIXIによるスマホRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）の初地上波アニメ。地上波放送にあたり、TOKYO MXが過去最多となる全国45局の放送を取りまとめ、キー局系列にとらわれず、独立局・系列局を横断して全国ネット放送を実現。

モンスト初の地上波アニメ作品を、より多くの視聴者に届けるため、“アニメのMX“として、これまでにないボーダーレスなテレビ放送を展開。

放送情報の公開に合わせて、キービジュアル（KV）を初公開。さらにKV解禁を記念したプレゼントキャンペーンも実施。

ストライクワールド公式Xをフォローし、対象の投稿を期間内にリポストすると「えらべるPay®」最大10,000円分を抽選で合計540名にプレゼント。さらに、Wチャンスで指定ハッシュタグ（#デドリロKV解禁）をつけて引用リポストをした人の中から後日抽選で「KVポスター」を10名にプレゼント。