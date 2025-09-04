【ワシントン共同】トランプ米大統領が3日、ホワイトハウスで記者団の取材に応じた際、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対する追加制裁に踏み切らない理由を問われて「なぜ行動していないと言えるのか。そんな話はするな」と声を荒らげて反論する場面があった。自ら仲介している和平交渉が膠着状態に陥る中、対ロで弱腰とみられて怒りを爆発させた。質問したのはポーランドメディアの記者で「ロシアのプーチン大統領へのいら立