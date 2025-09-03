ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > アプリのバグか ANA機が北朝鮮上空を飛んでいるように表示される珍事 ANA(全日空) 飛行機 時事ニュース J-CASTニュース アプリのバグか ANA機が北朝鮮上空を飛んでいるように表示される珍事 2025年9月3日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 世界中の航空機の位置を表示するサービス「フライトレーダー24」 ANA機が北朝鮮上空を飛んでいるように表示される珍事があった ANA広報部は、飛行したのは「通常通りの経路」だと説明している 記事を読む おすすめ記事 自衛隊に新たな「日の丸航空機」配備へ 外観はかなり異形!? 敵の情報を空から収集する“眼”に 2025年9月2日 6時12分 米社製レーダーの日本配備に期待 レイセオン「SPY―6」 2025年8月28日 9時47分 元日本航空機長・杉江弘氏が警鐘「パイロットの劣化深刻！『事業停止』も視野に本腰対策を」 2025年9月2日 9時22分 LE SSERAFIMサクラが黒髪ロングにチェンジしNY降臨！「ビジュがすごい」「天下取りにきてる」と反響。ベッドに寝そべるパジャマショットも 2025年9月2日 10時54分 原発警備員の撮影可能に 九電玄海、光る物体対策 2025年9月3日 16時32分