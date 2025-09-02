JCOM 株式会社は、コールセンターに生成AIを活用したシステム「JAICO」を開発し、昨年7月から導入。1,000人以上のオペレーターが利用、月に1,500時間の業務削減効果を上げていることを発表した。月に20万件の要約データを生成している。使用している生成AIは主に、Googleの大規模言語モデル(LLM)「Gemini」とその周辺技術など、Google Cloudプラットフォームのエコシステムを展開している。システム開発やチューニング、技術的な運