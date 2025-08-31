シンガポール航空は、ロイヤリティプログラム「KrisFlyer（クリスフライヤー）」のサービスを強化する。9月1日から、フライト以外でもエリートステータスの獲得に必要なステータスクレジットを獲得できるようになる。対象となるのは「Kris+（クリスプラス）」、「KrisShop（クリスショップ）」、「Pelago（ペラゴ）」の3つのサービスで、PPSクラブ会員は3シンガポールドルの利用ごとに1PPSバリュー、クリスフライヤー会員は1シンガ