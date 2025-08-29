韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の日本訪問と石破茂首相との日韓首脳会談について、左派系の韓国紙は社説で「物足りなさを拭えない」と論評した。その理由としては「韓国にとって重要な『歴史認識』と『対北朝鮮政策』のいずれにおいても日本に譲歩しすぎたのではないか」を挙げた。ハンギョレ新聞は社説で「李大統領が日本と約束した内容にそのまま従うことになれば、今後、韓国独自の『戦略的自律性』を確保するのは困難に