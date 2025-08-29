アメリカのトランプ政権は29日、800ドル以下の輸入品に対する免税措置を撤廃します。アメリカでは、これまで800ドル＝日本円でおよそ12万円以下の小口の輸入品に対しては免税措置がとられていました。しかし、トランプ政権は5月から、中国からの輸入品に対して、この免税措置を撤廃していて、日本時間の午後1時過ぎから対象を全世界に拡大し、全面撤廃します。ホワイトハウスは、これまで小口輸入品は、検査が簡易だったため、違法