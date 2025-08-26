ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 深田恭子、連ドラ現場でNG連発か…私生活では「支え」の存在も 深田恭子 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース 女性自身 深田恭子、連ドラ現場でNG連発か…私生活では「支え」の存在も 2025年8月26日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ドラマ「初恋DOGs」に出演中の深田恭子について、「女性自身」が伝えた 現場では、NGを出して撮影が押してしまったそうだと映像制作関係者 また私生活では、交際中の演出家と半同棲の生活を送っていると芸能関係者 記事を読む おすすめ記事 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分 「バチバチだった」木村拓哉 20代で“不仲説”流れた「共演俳優」に言及しファン騒然 2025年8月25日 19時30分 フジ藤本万梨乃アナ、笑顔で結婚を生報告 お相手は「ドクター」 2025年8月26日 10時13分 女性記者の遺体に隠せぬ拷問痕、眼球など摘出し証拠隠滅か…最期究明へ取材「裁き与えるまで調査続ける」 2025年8月26日 5時0分 白い枕に血で書いた「１１０ ６２５」…３０時間監禁された中国女性のＳＯＳ 2025年8月25日 11時12分