「深田さんは常に“いい女”のいでたちで、無自覚に周囲を引き付けるドッグカフェの店長という役を演じています。愛犬家で知られる彼女のイメージに重なり起用されたそうです」（テレビ局関係者）

現在放送中の連ドラ『初恋DOGs』（TBS系）に出演中の深田恭子（42）。最近のインタビューでは撮影についてこう語っている。

「私自身も犬を飼っているので、獣医さんはすごく身近で、お世話になっている存在。（略）ドッグカフェのシーンは、明るくて癒やしになるような場面になればいいなと思っています」（「MANTAN WEB」8月5日配信）

しかし、今作での彼女は従来とは“立ち位置”が違うようだ。

「かつては主演作が多かった深田さんですが、今回は脇を固める俳優の一人に。物語のキーパーソン的な存在ではあるものの、出演シーンは1話につき2シーン程度ですね」（前出・テレビ局関係者）

深田といえば、’21年5月には適応障害の治療に専念するたに活動休止をした過去がある。

「当時決まっていたフジテレビの主演ドラマを降板。3カ月余りを経て活動を再開し、’23年7月期の福原遥（26）とのW主演ドラマ『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』（TBS系）に出演しました。ただ、以前よりメディア露出は減っている印象です」（芸能関係者）

さらに、今回のドラマではある異変が見られたようで――。

「撮影現場での深田さんは舌がもつれてセリフがスムーズに出てこなかったり、NGを出して撮影が押してしまったことがあったそうです」（映像制作関係者）

この映像制作関係者によれば、女優としての危機に、深田が気落ちする場面が見られたという。医療ジャーナリストは言う。

「適応障害の方は性格が真面目なことが多く、緊張が高まると舌がもつれるような症状が出る場合も。精神的な重圧が続くと、繰り返してしまうこともあるでしょう」

しかし、現場の雰囲気が悪くなることはなかったようだ。

「休養した過去があることも皆さん知っていますし、周囲も彼女の役者業を応援しているそうです。なにより深田さんの一生懸命さが伝わってくるからだといいます。空き時間にスタッフと話すときには満面の笑み。現場の空気が明るくなり、彼女の天性の愛嬌には男女問わずとりこになっていますね」（前出・映像制作関係者）

■主演にはこだわらず演技の仕事をしたい

そんな深田をプライベートで支える存在も――。

「2年前、深田さんにとって活動再開後初めてとなる主演ドラマで一緒だった演出家のA氏です。それまでも深田さんと何度か仕事をしたことがあり、撮影が進むにつれて次第にA氏との距離が縮まっていったといいます。

そのころ、約5年間交際していた実業家の恋人が結婚に前向きではなかったことで破局。A氏と交際を始めて、いまでは半同棲の生活を送っていると聞いています」（前出・芸能関係者）

深田は今年8月、5年ぶりの写真集を出版。水着姿でサーフィンをするカットなどが掲載されており、売れ行きも好調だという。

「写真集は深田さん自らが“やりたい”と志願して実現したとか。今回のドラマ出演については周囲は“無理はしなくていい”と伝えていたそうですが、深田さんの希望で“主演にはこだわらない。演技の仕事がしたい”とオファーを引き受けたといいます。

そんな深田さんの意思を尊重し寄り添い、サポートをしているのがほかならぬA氏なのです。演出家という仕事柄、役者さんへの対応には慣れているのでしょう。深田さんの苦しみを理解したうえで寄り添ってくれる姿勢に、絶大な信頼を寄せているそうです」（前出・芸能関係者）

’23年3月に配信された『MAQUIA ONLINE』のインタビューで「40代は健康に気を遣い、自分のペースをちゃんと守りながらお仕事をしていきたいです」と語っていた深田。また新たな顔を見せてくれるはずだ。