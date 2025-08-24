8月24日、札幌競馬場で行われた10R・2025オールスターJ第3戦（3歳上2勝クラス・ダ1700m）は、T.ハマーハンセン騎乗の1番人気、ベルギューン（牝3・栗東・牧浦充徳）が快勝した。3馬身差の2着にカプラローラ（牝6・美浦・菊沢隆徳）、3着にコスモオピニオン（牡5・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは1:45.5（良）。2番人気でA.バデル騎乗、オコタンペ（牡4・栗東・須貝尚介）は、5着敗退。【WASJ・第2戦】ドイツのT.ハマー