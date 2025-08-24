8月24日、札幌競馬場で行われた10R・2025オールスターJ第3戦（3歳上2勝クラス・ダ1700m）は、T.ハマーハンセン騎乗の1番人気、ベルギューン（牝3・栗東・牧浦充徳）が快勝した。3馬身差の2着にカプラローラ（牝6・美浦・菊沢隆徳）、3着にコスモオピニオン（牡5・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは1:45.5（良）。

2番人気でA.バデル騎乗、オコタンペ（牡4・栗東・須貝尚介）は、5着敗退。

【WASJ・第2戦】ドイツのT.ハマーハンセンが制してJRA初勝利…パトリックハンサムで鮮やかに抜け出す

3馬身差の完勝

T.ハマーハンセン騎乗の1番人気、ベルギューンが人気に応えて、ハマーハンセン騎手は土曜の第2戦に続いて、WASJ・2勝目をマークした。このレースでは好位2番手で立ち回り、3コーナー過ぎから先頭へ。楽々後続を突き放す走りで、鮮やかな抜け出しを決めた。この勝利でさらに30ポイントを加算。3戦合計が72ポイントとなり、第4戦を待たずしての初優勝が確定した。

ベルギューン 6戦3勝

（牝3・栗東・牧浦充徳）

父：ナダル

母：ベルクリア

母父：ヴァーミリアン

馬主：水上行雄

生産者：笠松牧場

【全着順】

1着 ベルギューン T.ハマーハンセン

2着 カプラローラ 横山武史

3着 コスモオピニオン C.ウィリアムズ

4着 チュウワクリスエス 戸崎圭太

5着 オコタンペ A.バデル

6着 エイブラムス 坂井瑠星

7着 ラオラシオン C.ルメール

8着 グレイスオブゴッド 本田正重

9着 レッドセニョール K.ティータン

10着 マフィン F.ゴンサルベス

11着 サイモンルモンド 北村友一

12着 トゥピ 横山典弘

13着 スカンジナビア C.トーレス

14着 ツインビスケッツ 武豊