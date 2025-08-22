アリナミン製薬は、胃腸薬「タケプロンs」のブランドアンバサダーに俳優の玉木宏さんを起用し、テレビCM「商品篇」、「症状篇」（各15秒）の放送を2025年8月20日から開始した。難しかったのは「つらいとき」の役づくり「タケプロンs」は25年8月1日に発売された、「ランソプラゾール」という成分を配合した市販薬。アリナミン製薬によると、「胃酸逆流などによるつらい胸やけ、胃もたれ、胃の痛みにすぐれた効果を発揮するほか、1日