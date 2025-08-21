東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 25104.61（-61.33-0.24%） 中国上海総合指数 3771.10（+4.89+0.13%） 台湾加権指数 23962.13（+336.69+1.43%） 韓国総合株価指数 3141.74（+11.65+0.37%） 豪ＡＳＸ２００指数 9019.09（+101.11+1.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82147.13（+289.29+0.35%） ２１日のアジア株は総じて上昇。上海株は小幅続伸。中国当局による景気刺激策への期