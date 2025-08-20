¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬³«È¯¤·¡¢2019Ç¯¤ÎGame Of The Year¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿·æºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡ÖSEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(ÀÉÏµ)¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬2025Ç¯8·î20Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ögamescom 2025¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖSEKIRO: NO DEFEAT¡×¤Ç¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¥²¡¼¥à¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÆ¤­¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÇ¦»¦¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë2D¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖSEKIRO:NO DEFEAT¡×À©ºî·èÄê - SEKIRO: NO DEFE