フロム・ソフトウェアが開発し、2019年のGame Of The Yearにも選ばれた傑作アクションアドベンチャーゲーム「SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE(隻狼)」のアニメ化が2025年8月20日に開幕した大規模ゲームイベント「gamescom 2025」で発表されました。タイトルは「SEKIRO: NO DEFEAT」で、公開された映像ではゲームさながらの弾きアクションや忍殺が披露されています。

オフィシャルトレーラーは堀底の抜け穴を通り抜けたシーンからスタート。映像は全編手描きの2Dアニメーションです。



九郎様と後ろに控える狼(隻狼)。狼の声は浪川大輔さん、九郎の声は佐藤みゆ希さんが担当。ゲームと同じ配役で雰囲気抜群です。



やはり立ちふさがる葦名弦一郎。弦一郎の声も、ゲームと同じく津田健次郎さんが担当しています。



SEKIROと言えば高難度かつ爽快な剣戟アクションが魅力。



アニメでも刀と刀が弾き合うSEKIROならではの戦闘が再現されています。



火花の散る迫力満点のシーン。



果たして狼は九郎を守ることができるのか。



他にも、ゲームに登場したキャラクターたちが多数登場します。大手門を守る鬼庭形部雅孝。



見る猿。



エマも登場。



この後ろ姿は、まぼろしお蝶でしょうか。



トレーラーでは、忍殺っぽいアクションも披露されました。敵の喉に刀を深く突き刺す狼。



刀をグイッとひねって、血が大量に噴き出してきます。



この表情。



タイトルは「SEKIRO: NO DEFEAT」。



監督は沓名健一さん、脚本は佐藤卓哉さん、キャラクターデザインは岸田隆宏さん、副監督は福井俊介さん、総作画監督は茂木海渡さんです。プロデュースはARCH、アニメーション制作はQzil.laが担当します。また、国内展開はKADOKAWA、海外展開はCrunchyrollが統括します。





