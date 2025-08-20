フロム・ソフトウェアの忍殺アクションゲーム「SEKIRO」のアニメ作品「SEKIRO: NO DEFEAT」が制作決定、アニメになってもド派手な忍殺や弾きアクションは健在で弦一郎との白熱戦闘シーンもあり

フロム・ソフトウェアの忍殺アクションゲーム「SEKIRO」のアニメ作品「SEKIRO: NO DEFEAT」が制作決定、アニメになってもド派手な忍殺や弾きアクションは健在で弦一郎との白熱戦闘シーンもあり