全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・御茶ノ水のビアバー『KEEL’S BAR（キール’ズ・バー）』です。新橋から始まった伝説の店が御茶ノ水で再出航ふわふわ自然な泡は独自に名付けたクリスプサーブという注ぎ方、泡付け機で泡を作る一般的なシャープ注ぎ。どちらもスーパードライだが見た目も味わいも確かに異なる。後者の重厚な泡と比べて、飲んだ瞬間からサクサク弾ける