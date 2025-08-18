全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・御茶ノ水のビアバー『KEEL’S BAR（キール’ズ・バー）』です。

新橋から始まった伝説の店が御茶ノ水で再出航

ふわふわ自然な泡は独自に名付けたクリスプサーブという注ぎ方、泡付け機で泡を作る一般的なシャープ注ぎ。どちらもスーパードライだが見た目も味わいも確かに異なる。

後者の重厚な泡と比べて、飲んだ瞬間からサクサク弾けるような前者は昔のビアホールや欧州の伝統的な注ぎ方だそうで、その爽快な味を継承するため原点回帰したのがこの店なのだ。

アサヒスーパードライレギュラー（シャープ）780円、アサヒスーパードライレギュラー（クリスプ）780円

3日間低温で安定させた樽からダイレクトに注ぐクリスプは、お腹が膨れずスルスル飲める軽やかさ。う〜ん注ぎ方や設備でこうも変わるのか……感動。

料理はビアホールの定番から姉妹店『新橋ドライドック』の名物までいろいろ。続きは店で、目から鱗の美味体験を！

『KEEL’S BAR（キール’ズ・バー）』（左）ビール品質管理責任者 馬場隆雅さん、（右）店長 竹内雅哉さん

ビール品質管理責任者・馬場隆雅さん、店長：竹内雅哉さん「大阪の『梅新ビアホール』から受け継ぐ椅子等を使用」

『KEEL’S BAR（キール’ズ・バー）』

御茶ノ水『KEEL’S BAR（キール’ズ・バー）』

［店名］『KEEL’S BAR（キール’ズ・バー）』

［住所］東京都千代田区神田駿河台2-1-20お茶の水安田ビル1階

［電話］03-5577-7505

［営業時間］11時半〜15時（14時LO）／17時〜23時 ※土は11時半〜21時 （ランチは平日のみ）

［休日］日・祝

［交通］JR中央線ほか御茶ノ水駅お茶の水橋口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、じっくり煮込んだ”とろぷる”の「焼きアイスバイン」の画像がご覧いただけます。

■おとなの週末2025年8月号は「キリッと旨い！夏こそ、焼酎」

『おとなの週末』2025年8月号はこちらから

撮影／小島昇、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京で“できたて”の生ビールが飲める店6選！ ビール好き必見」では、 都内でも続々と増えているブルワリーで、タップルームを併設しているところを調査しました。